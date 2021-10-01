Видеоролик о Пскове, снятый студентами ПсковГУ, примет участие во всероссийском конкурсе

09:54, 01 октября 2021, ПАИ

Видеоролик о Пскове, созданный студентами направления «Реклама и связи с общественностью» кафедры филологии, коммуникаций и РКИ ПсковГУ, примет участие во всероссийском конкурсе проектно-тематической школы «Медиаэкспедиция». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Съемки роликов проходили в рамках образовательного марафона «Медиаэкспедиции» и стали итогом 5-дневного обучения студенческих команд со всей России. В псковскую группу вошли студентки Екатерина Алексеева (1 курс), Анастасия Стрюк (3 курс) и Александра Курбатова (4 курс).

Помимо занятий в вузе, девушки слушали онлайн-лекции медиаэкспертов из Тюменского государственного университета, в ходе которых медийщики из другого региона делились своими секретами создания видеоконтента и его продвижения в социальных сетях.

«Про этот конкурс я узнала совершенно случайно, - говорит Анастасия Стрюк. - Преподаватель на паре спрашивал, если ли у нас те, кто увлекается видеосъемкой и видеомонтажом, а так как я в этой сфере достаточно давно, то меня это заинтересовало. Так меня связали с куратором проекта Надеждой Федоровной Лищенко и объединили в команду со студентками 1 и 4 курса РиСО».

Главной темой проектной школы стал патриотизм. Студенты-участники погрузились в проблематику, познакомились с основами видеосъёмки и мобильного видеомейкинга, получили информацию о том, что такое креативное мышление и как найти источник для творческих идей.

«Было очень интересно и занимательно узнавать что-то новое из разных отраслей видеопроизводства. Также интересно было заниматься заданием, которое нам дали после обучения – создать видео о своем городе. Мы ходили по Пскову, снимали, размышляли и в итоге создали ролик, который, мы надеемся, сподвигнет любого человека посетить наш прекрасный город. Мы были рады поучаствовать и получить опыт, а это для нас была самая главная задача», - рассказала Екатерина Алексеева.

По итогам обучения студенты получат сертификаты. Результаты конкурса будут озвучены 1 октября. 8 лучших команд поедут на трехдневное очное обучение в Тюменский Государственный университет.

Школа «Медиаэкспедиция» — это одно из мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».