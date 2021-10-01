Борис Елкин поздравил псковичей с Международным днём пожилого человека

10:31, 01 октября 2021, ПАИ

Временно исполняющий обязанности главы администрации Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Международным днём пожилого человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

«Этот светлый осенний праздник – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности, любви и безграничного уважения вам – нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам за терпение и сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту», – отметил сити-менеджер.

Борис Елкин подчеркнул, что пожилые люди были, есть и будут хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для молодого поколения псковичей.

«Сегодня время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш труд, за терпение и выдержку! От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, уверенности в завтрашнем дне, неугасающего интереса к жизни, много поводов для радости и хорошего настроения. С праздником вас, всего самого наилучшего!» – заключил Борис Елкин.