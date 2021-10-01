Псковские теплосети приостановили приём граждан

10:45, 01 октября 2021, ПАИ

Отдел по расчётам с населением и касса муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети» с 1 октября и до особого распоряжения приостанавливает приём граждан в связи с болезнью сотрудников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, получить консультацию по интересующим вопросам можно по телефону (8112) 20-17-66.

Кроме того, можно направить запрос на электронную почту orn1@pts.pskov.ru или направить запрос посредством почтового отправления (в письменной форме) по адресу: Псков, улица Спортивная, 3а, 180017.