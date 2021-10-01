Россельхознадзор запретил ввоз 70 килограмм оленины через границу Псковской области
В деревне Лобок, расположенной на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области, сотрудником Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещен ввоз 70 килограмм оленины, сообщила пресс-служба ведомства.
При проведении ветеринарного контроля выявили отсутствие маркировок и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность товара.
Также автомобиль, на котором совершали перевозку из Республики Беларусь в Москву, не был оснащен холодильным оборудованием.
Товар был запрещен к перевозке через границу Псковской области, и оформлен акт о возврате груза.
По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.
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