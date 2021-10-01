Россельхознадзор запретил ввоз 70 килограмм оленины через границу Псковской области

11:09, 01 октября 2021, ПАИ

В деревне Лобок, расположенной на российско-белорусском участке государственной границы РФ в Псковской области, сотрудником Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был запрещен ввоз 70 килограмм оленины, сообщила пресс-служба ведомства.

При проведении ветеринарного контроля выявили отсутствие маркировок и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность товара.

Также автомобиль, на котором совершали перевозку из Республики Беларусь в Москву, не был оснащен холодильным оборудованием.

Товар был запрещен к перевозке через границу Псковской области, и оформлен акт о возврате груза.

По фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.