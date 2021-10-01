Выездная вакцинация проходит в Псковской гордуме

11:22, 01 октября 2021, ПАИ

1 октября в Псковской городской Думе прошла организованная выездная вакцинация от гриппа и пневмококка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Вакцинацию прошли сотрудники аппарата, депутаты Псковской городской Думы, а также члены их семей.

Перед прививкой в порядке очереди был проведён необходимый медицинский осмотр (замер температуры и давления, уровня кислорода в крови). Всего было вакцинировано более 30 человек.

«С наступлением холодов организм ослабевает и становится восприимчив к любому внешнему изменению. Одним из методов укрепления иммунитета является вакцинация. Сейчас самое время принять меры по защите от гриппа. Лично мне болеть некогда. Уважаемые псковичи, берегите себя и своё здоровье», – подчеркнул заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов.