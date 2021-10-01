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О чем спросят псковичей во время переписи населения, рассказала Светлана Синюк

Какие вопросы зададут псковичам во время переписи населения, рассказала заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Светлана Синюк во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 октября.

«Программа переписи состоит из вопросов, размещается все на бланках. Программа размещается на форме Л и П. В форме Л содержится 23 вопроса, предназначенных для постоянных жителей страны и иностранцев, которые проживают в стране более года», - отметила Синюк.

В листе П отражаются жилищные условия домохозяйств. Вопросы из переписи не меняются. Традиционными остаются вопросы про пол, место рождения, национальность и гражданство. Кроме того, появился ряд новшеств – включены ответы про доход самозанятого, производство товаров для собственного потребления. Добавились вопросы по основному месту работы (ИП, самозанятый) и владению языками.

«Чтобы ответить на анкету домохозяйству из 3-4 человек потребуется не более 20 минут. Вопросов про зарплату нет, ни про размер, только источники средств к существованию. У человека спрашивают только про источники, чтобы оценить на что люди живут, качество их жизни», - добавила спикер.

Ответ на вопросы по поводу переписи населения псковичи могут получить по телефону горячей линии 8-800-707-20-20 (с 09:00 до 21:00).

Руководитель регионального территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Валентина Валиуллина отметила, что будет соблюдена конфиденциальность информации переписи.

«Переписчик не требует никаких документов, вся перепись проходит со слов опрашиваемого, - добавила Валиуллина. – Если перепись проходит на госуслугах, то портал защищен должным образом».

По словам спикера, информация будет поступать в обработку в обезличенном виде, без указаний фамилии, имени или отчества.

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