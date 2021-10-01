О чем спросят псковичей во время переписи населения, рассказала Светлана Синюк

11:57, 01 октября 2021, ПАИ

Какие вопросы зададут псковичам во время переписи населения, рассказала заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Светлана Синюк во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 октября.

«Программа переписи состоит из вопросов, размещается все на бланках. Программа размещается на форме Л и П. В форме Л содержится 23 вопроса, предназначенных для постоянных жителей страны и иностранцев, которые проживают в стране более года», - отметила Синюк.

В листе П отражаются жилищные условия домохозяйств. Вопросы из переписи не меняются. Традиционными остаются вопросы про пол, место рождения, национальность и гражданство. Кроме того, появился ряд новшеств – включены ответы про доход самозанятого, производство товаров для собственного потребления. Добавились вопросы по основному месту работы (ИП, самозанятый) и владению языками.

«Чтобы ответить на анкету домохозяйству из 3-4 человек потребуется не более 20 минут. Вопросов про зарплату нет, ни про размер, только источники средств к существованию. У человека спрашивают только про источники, чтобы оценить на что люди живут, качество их жизни», - добавила спикер.

Ответ на вопросы по поводу переписи населения псковичи могут получить по телефону горячей линии 8-800-707-20-20 (с 09:00 до 21:00).

Руководитель регионального территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Валентина Валиуллина отметила, что будет соблюдена конфиденциальность информации переписи.

«Переписчик не требует никаких документов, вся перепись проходит со слов опрашиваемого, - добавила Валиуллина. – Если перепись проходит на госуслугах, то портал защищен должным образом».

По словам спикера, информация будет поступать в обработку в обезличенном виде, без указаний фамилии, имени или отчества.