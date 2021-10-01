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Календарь красоты на октябрь

Фото pixabay.com

Колумнист Псковского агентства информации, астролог Наталья Баранова дает советы, как сонастроиться с лунными ритмами, чтобы бьюти-процедуры принесли максимум пользы и не разочаровали.

11 октября Сатурн возвращается в прямое движение, поэтому, начиная с этой даты, можно возвращаться к сложным стоматологическим манипуляциям, которые я рекомендовала откладывать несколько последних месяцев.

До 18 октября Меркурий в ретроградном движении, поэтому не стоит менять проверенных мастеров на новых — останетесь недовольны. Зато можно возвращаться к тем, от которых вы по каким-то причинам ушли. Не стоит также пробовать кардинально новые процедуры, лучше подождать окончание периода (плюс 3-4 дня).

Месяц начинается с убывающей Луны, поэтому вплоть до новолуния 6 октября можно держать краткосрочные диеты и разгрузочные дни. Особенно эффективны они будут, пока Луна движется по знаку Девы 3-5 октября.

1, 2 октября - окрашивание и наращивание волос, сложные прически, яркий маникюр и педикюр. Татуаж, армирование золотыми нитями. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска.  Шоппинг, покупка косметики и дорогих  украшений, особенно из золота.

3, 4, 5 октября — диеты и разгрузочные дни, траволечение, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски.

6, 7 октября - работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шоппинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и прически. Прокалывание ушей, уколы красоты.

8, 9 октября - депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жесткий массаж.  Для любителей эсктрима — стояние на доске с гвоздями. Активные физические нагрузки. Можно начинать длительную работу с фитнес-тренером, если давно планировали, но раньше по какми-то причинам откладывали.

10, 11 октября -  покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные прически, татуаж.

12, 13 октября - скульптурирующий массаж, йога, растяжка, скалолазание, в т.ч. начало  занятий на регулярной основе. Криосауна, соляная пещера.  Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры.

14, 15 октября -  креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки.

16, 17, 18 октября - чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации.  Уход за стопами, в т.ч массаж, педикюр. Очистительные диеты.

19, 20 октября - активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий.

21, 22 октября - скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка  косметики и духов.

23, 24, 25 октября - маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание.

26, 27 октября - уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки.

28, 29, 30 октября -  окрашивание и наращивание волос, сложные прически,  маникюр и педикюр. Татуаж, армирование золотыми нитями. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска.  Шоппинг, покупка косметики и дорогих  украшений.

31 октября — любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами.

Все прогнозы автора, читайте здесь.

Наталья Баранова
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