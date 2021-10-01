Новая подстанция появится в Пскове весной 2022 года

12:57, 01 октября 2021, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел координационное совещание по вопросу реализации «Оборонэнерго» инвестиционного проекта по строительству в Пскове новой подстанции 110 кВ и сопутствующей инфраструктуры, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь вице-губернатор подчеркнул, что создание объектов электросетевого комплекса необходимо для развития военного городка «Завеличье».

«Это еще один инвестпроект для региона и города, достаточно финансовоемкий. Он послужит для того, чтобы стабильно снабжались электроэнергией объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии», — заметил Василий Осипов.

В рамках мероприятия о проведении подготовительных работ доложили представители проектной компании и подрядной организации, которая будет осуществлять строительство. В настоящее время разработан проект, который требует корректировки после возведения на территории, где предполагается проведение работ, двух корпусов Псковской областной инфекционной больницы.

После внесения изменений в проект строители готовы приступить к работам, заметил представитель подрядной организации. Ориентировочные сроки сдачи объекта — весна 2022 года.

В завершение Василий Осипов подчеркнул, что основная цель совещания — обсудить наличие актуальных вопросов взаимодействия — достигнута. Администрация Псковской области, по словам вице-губернатора, а также городская администрация готовы оказать содействие реализации инвестпроекта в рамках своих компетенций.