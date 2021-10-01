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Политика

Виталий Соловьёв вступил в должность главы Новосокольнического района

1 октября избранный глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв официально вступил в должность, сообщается в Telegram-канале Псковской области.

На торжественную церемонию инаугурации приехал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, чтобы лично поздравить избранного руководителя муниципалитета.

Михаил Ведерников отметил, что Виталий Соловьёв уже в четвертый раз избирается на эту должность.

«Когда мы с Виталием Николаевичем сейчас сюда шли, я говорю: «Четвертый раз. Волнуетесь?» Он говорит: «Волнуюсь». Это хорошо, что он волнуется, потому что он абсолютно чётко понимает, какая ответственность в очередной раз легла на его плечи и какое доверие вы ему оказали», – отметил губернатор.  

Напомним, 17-19 сентября состоялись выборы главы Новосокольнического района. Победил кандидат от «Единой России» Виталий Соловьев, его поддержали 2 416 человек (48,91 %).

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