Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021 с призовым фондом более 8 млн рублей

14:53, 01 октября 2021, ПАИ

Сбер начал приём заявок для участия в ежегодном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest 2021, которое проводится совместно с ведущими технологическими компаниями с 2016 года.

Зарегистрироваться и решить предложенные задачи можно до 31 октября 2021 г. Победители разделят призовой фонд, превышающий восемь миллионов рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в ноябре на конференции AI Journey 2021.

Впервые AI Journey Contest будет проводиться на платформе DSWorks. Платформа работает на мощностях самого мощного суперкомпьютера в России «Кристофари», созданного Сбером.

Участникам соревнования доступно три задачи:

Fusion Brain Challenge — обучение мультимодальных, multi-task- и мультиязычных моделей — один из главных трендов на пути к созданию AGI (сильного искусственного интеллекта). В рамках задачи предлагается создать модель, способную качественно решить каждую из предложенных подзадач:

Zero-shot Object Detection — определение класса, местоположения и масштаба объекта, изображенного на фотографии;

Visual Q&A — генерация текстового ответа на вопрос по представленному изображению;

Handwritten Text Recognition — распознавание рукописного текста на изображении;

Code2code Translation — перевод с языка программирования Java на Python;

NoFireWithAI — задача в области AI for Social Good в партнёрстве с МЧС России. Участникам предлагается создать модель, прогнозирующую вероятность возникновения природных пожаров. Результаты планируется использовать для предупреждения чрезвычайных ситуаций в регионах России; AITrain — ещё одна социально значимая задача в партнёрстве с холдингом «РЖД». Здесь участникам предлагается разработать модель определения элементов железнодорожной инфраструктуры и препятствий на пути поездов по имеющимся фотографиям. Решения подобных задач крайне важны для создания интеллектуальных систем, способствующих снижению влияния человеческого фактора.

К соревнованию допускаются участники старше 18 лет.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «AI Journey ежегодно объединяет десятки тысяч людей со всего мира — как профессионалов отрасли искусственного интеллекта и анализа данных, так и просто увлечённых современными технологиями. Всего за несколько лет конференция стала ключевой глобальной площадкой для обсуждения перспектив развития искусственного интеллекта и анализа данных. В рамках конференции у разработчиков и специалистов есть уникальная возможность проявить свои таланты в решении актуальных задач применения ИИ, в том числе в области AGI, и заявить о себе на весь мир. Приглашаю всех желающих попробовать свои силы в AI Journey Contest 2021 и желаю успехов!»

Международная онлайн-конференция AI Journey 2021 состоится 10–12 ноября, она является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.