Анна Кузнецова покинула должность детского омбудсмена
Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с её избранием в Госдуму. Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва», – отмечается в документе.
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