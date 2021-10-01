Анна Кузнецова покинула должность детского омбудсмена

15:07, 01 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с её избранием в Госдуму. Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва», – отмечается в документе.