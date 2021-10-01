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«Газпром газораспределение Псков» готова к работе в осенне-зимний период

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» завершили подготовку газового хозяйства Псковской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022. Выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить надежное и безопасное газоснабжение потребителей региона в сезон максимальных нагрузок на газовую сеть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

В ходе подготовки к отопительному периоду специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели приборное обследование на герметичность и сплошность изоляции более 110,5 км подземных газопроводов. Было обследовано 3 подводных перехода, выполнен текущий ремонт 131 пункта редуцирования газа, произведена замена 8 отключающих устройств и техническое обслуживание 1655 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов. Кроме того, для защиты стальных газопроводов от коррозии газовики осуществили капитальный ремонт 3 станций катодной защиты, покрасили более 9 км газопроводов. К работе в период повышенных нагрузок подготовлен и спецавтотранспорт.

В преддверии зимнего периода была также усилена информационно-разъяснительная работа среди населения о недопустимости самовольного подключения к газовым сетям, необходимости соблюдения правил безопасного использования газа в быту и своевременного заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

«Я хочу еще раз напомнить всем жителям Псковской области об ответственности, которую налагает использование газовых приборов. Наличие договора, допуск сотрудников для технического обслуживания является обязательным условием для осуществления поставки газа абоненту и значительно снижает риски угрозы здоровью и жизни людей, связанные с возможной технической неисправностью газового оборудования», - отметила заместитель исполнительного директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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