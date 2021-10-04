Погода 4 октября может остаться еще на четыре недели

08:45, 04 октября 2021, ПАИ

4 октября следует примечать, какая стоит погода, — по народным приметам она продержится без изменения четыре недели, пишет calend.ru. Считается также, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.

В этот день отмечается память апостола от семидесяти Кодрата, который в I веке проповедовал слово Божие в Афинах и носил чин епископа. Он обратил в христианство многих язычников, чем вызвал ненависть закоренелых идолопоклонников. Однажды разъяренная толпа напала на Кодрата, избила его камнями. Мученик остался жив, поэтому его схватили и бросили в темницу, где он впоследствии скончался от голода. Самым известным трудом Кодрата считается апология христианства — она настолько впечатлила императора Адриана, что он издал указ о запрете осуждать кого-либо без улик. Также в этот день церковь чествует двух священномучеников, погибших за веру в VIII веке, — епископа Ипатия и пресвитера Андрея.

На Руси Кондрата (Кодрата) да Ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом. При этом считалось, что простому человеку не приобрести богатства, как бы он ни трудился.

В это время начинали замолотки. С вечера люди топили овины — двухэтажные строения для молотьбы зерна. На нижнем этаже разводили костер, тепло от которого сквозь решетчатый пол проходило на верхний этаж, где были разложены снопы. Жар подсушивал колосья, и зерна затем легко вымолачивались. Первый овин на Кондрата да Ипата крестьяне называли именинным, а для молотильщиков на завтрак варили овсяную кашу. Вечером работников угощали пирогами и брагой.