Глава Пскова поздравила 35-й отдельный медицинский отряд с 80-летием со дня образования

16:39, 01 октября 2021, ПАИ

1 октября в Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине со дня образования 35-го отдельного медицинского отряда (аэромобильного) 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В мероприятии приняли участие представители органов власти города, командование и личный состав, а также ветераны военной службы.

Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин поблагодарил медицинских работников за службу. «Сегодня тот коллектив, который стоит в парадном строю, достойно и уверенно выполняет все поставленные задачи. Я как командир дивизии всегда уверен, что медицинское обеспечение в соединении всегда на высоком уровне. Я уверен в профессионализме наших врачей. И знаю, что дивизия находится под надежным крылом отдельного медицинского отряда», - подчеркнул он.

Начальник 35-го отдельного медицинского (аэромобильного) отряда, гвардии подполковник Ярослав Савченко пожелал личному составу не прекращать совершенствовать свои профессиональные качества, а также поблагодарил ветеранов службы за передачу накопленного опыта молодому поколению.

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила военнослужащих с праздником и поблагодарила за самоотверженный труд, стойкость и мужество, проявленные при выполнении боевых задач по защите Отечества. «Свой путь отряд начал в 1941 году. А сегодня он является основным лечебным подразделением 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Несколько поколений врачебного и медицинского состава спасали жизни и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное мирное время», - отметила глава муниципалитета.

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин выразил слова уважения ветеранам отряда за воинскую доблесть, честное исполнение служебного долга, а также пожелал крепкого здоровья, мира и дальнейших успехов на благо нашего Отечества.

Отличившимся медицинским работникам и ветеранам службы вручили награды, благодарственные письма и памятные подарки.