Международный день врача отмечается 4 октября

08:02, 04 октября 2021, ПАИ

4 октября отмечается Международный день врача, пишет calend.ru. Праздник также называют Днём солидарности врачей всего мира.

Инициаторами создания праздника, который приходится на каждый первый понедельник октября, выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ», тысячи врачей которой ежегодно помогают людям в разных странах (в том числе и в горячих точках). Также волонтеры организации занимаются профилактической и просветительской работой, направленной на борьбу со СПИДом и наркоманией.

Профессия врача является одной из наиболее древнейших на планете. Современные медики опираются в своей работе на огромное количество знаний и колоссальный опыт врачей всех времён.

В этот день принято проводить различные семинары, познавательные лекции о врачебной профессии, выставки и презентации. В некоторых российских регионах к данному празднику приурочено подведение итогов конкурса в системе здравоохранения с выявлением лучших специалистов в разных направлениях медицины.

В России День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.