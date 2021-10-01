Три ключевых дорожных объекта Пскова ввели в эксплуатацию

17:22, 01 октября 2021, ПАИ

В Пскове ввели в эксплуатацию три ключевых дорожных объекта, которые были отремонтированы в рамках нацпроекта БКД, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт выполнила подрядная организация ООО «Дорожный отряд» по заказу Управления городского хозяйства администрации Пскова.

Общая протяженность участка ремонта составила 1,216 км. В нормативное состояние приведена часть Октябрьского проспекта от улицы Свердлова до Октябрьской площади, Октябрьская площадь и площадь Ленина с прилегающими участками улиц Советской, Поземского, Воровского (на съезде к Кремлю) и проездом к улице Ленина вдоль Центра семьи. Это исторический центр города, где расположен Псковский кремль и Псковский государственный университет.

Подрядная организация заменила асфальтобетонное покрытие на проезжей части площадью более 30 тысяч кв. м. Старый асфальт отфрезерован, уложен выравнивающий и верхний слои покрытия, а между ними – геосетка. На площади Ленина сделали островок безопасности и выделили полосу для разворота.

У автобусных остановок, где была колейность, в местах промывов и просадок дорожная одежда заменена полностью. Установлены новые плавающие люки, разметка нанесена термопластиком.

Разбитый бортовой камень заменили новым гранитным. Возле пешеходных переходов выполнили понижение, уложили тактильную плитку. Газоны отделили технологическим проходом из брусчатки. Пешеходную зону выложили тротуарной плиткой, для велосипедистов выделили разметкой отдельную дорожку.

Подрядчик дает гарантию на верхний слой покрытия 4 года, бортовой камень – 2 года, термопластик – 1 год.

Стоимость работ составила около 112 млн рублей, большая их часть выделена из федерального бюджета.

Срок завершения работ был назначен на 30 августа, однако в ходе рабочей комиссии заказчик выявил недочеты, которые подрядчик полностью устранил. Из-за срыва срока сдачи объектов к подрядной организации будут применены штрафные санкции.