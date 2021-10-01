«Псковская сводка», выпуск № 33

18:55, 01 октября 2021, ПАИ

Осенние ротации. Выпуск проекта «Псковский телеграм». Главными и обсуждаемыми событиями уходящей недели стало формирование руководства Псковского областного Собрания, изменения в руководстве администрации Пскова, а также — усиление ограничительных мер на фоне ухудшения эпидситуации. Об этом в очередном, 33-м выпуске видеопроекта «Псковский телеграм» говорят ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев. «Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном в региональном Telegram-пространстве. Программа выходит с февраля 2021 года.

Все выпуски проекта можно увидеть на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

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