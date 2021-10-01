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В Пскове отремонтируют площадку и ступени мемориала Неизвестному солдату

В Пскове отремонтируют мемориал Неизвестному солдату. Фото пресс-службы администрации Псковской области

В Пскове проведут ремонт площадки и ступеней мемориала Неизвестному солдату на площади Победы. Объявлен конкурс подрядчиков, сообщает издание «Псковская правда».

Сейчас площадка у памятника находится в плачевном состоянии и требует обновления. Внешний вид мемориального комплекса после ремонта не изменится.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн 685 тыс.  446 рублей. Подрядчику предстоит полностью разобрать имеющиеся конструкции, затем сделать новое основание, фундамент, гидроизоляцию, уложить покрытие из булыжного камня и облицевать гранитом ступени. Будет отремонтирована и конструкция «вечного огня».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 октября, 13 октября планируется определить подрядчика. Работы должны быть завершены к 24 апреля 2022 года.

Мемориальный комплекс был открыт 23 июля 1974 года в честь 30-летия освобождения Пскова от фашистских захватчиков. Его автором был псковский архитектор-реставратор, участник войны Всеволод Смирнов.

 

 

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