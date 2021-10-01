В псковской школе № 5 отремонтируют столовую и пищеблок
И. п. главы администрации Пскова Борис Ёлкин посетил школу №5, где проходят мероприятия в честь юбилея школы. Образовательному учреждению исполнилось 75 лет.
В Instagram-аккаунте Борис Ёлкин анонсировал предстоящий ремонт пищеблока и школьной столовой.
"Необходим так же ремонт кровли. Прорабатываем пути решения данной проблемы", — сообщил и. п. главы городской администрации.
В 2000 году за большую работу по военно-патриотическому воспитанию школе присвоено имя Героя РФ гвардии подполковника Марка Николаевича Евтюхина.
Гордостью школы является музей Воинской славы, который был признан лучшим по итогам 2003 года. Для гостей города, области и других городов России проводятся экскурсии, разработанные обучающимися.
Школа гордится своими учениками — четырехкратным чемпионом паралимпийских игр Сергеем Шиловым, чемпионом мира по гребле Русланом Карпенко, чемпионом мира Аркадием Васильевым.
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