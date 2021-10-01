В псковской школе № 5 отремонтируют столовую и пищеблок

18:44, 01 октября 2021, ПАИ

И. п. главы администрации Пскова Борис Ёлкин посетил школу №5, где проходят мероприятия в честь юбилея школы. Образовательному учреждению исполнилось 75 лет.

В Instagram-аккаунте Борис Ёлкин анонсировал предстоящий ремонт пищеблока и школьной столовой.

"Необходим так же ремонт кровли. Прорабатываем пути решения данной проблемы", — сообщил и. п. главы городской администрации.



В 2000 году за большую работу по военно-патриотическому воспитанию школе присвоено имя Героя РФ гвардии подполковника Марка Николаевича Евтюхина.



Гордостью школы является музей Воинской славы, который был признан лучшим по итогам 2003 года. Для гостей города, области и других городов России проводятся экскурсии, разработанные обучающимися.



Школа гордится своими учениками — четырехкратным чемпионом паралимпийских игр Сергеем Шиловым, чемпионом мира по гребле Русланом Карпенко, чемпионом мира Аркадием Васильевым.

