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Общество

Ещё более 500 псковичей вакцинировались от COVID-19

Фото: ПАИ.

 

Более 500 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, по данным статистики на 1 октября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В регионе за последние сутки вторым компонентом вакцины привились 518 человек. Первым - 322. 

В это же время в область поступила новая партия вакцины - 1200 доз «Спутника V». Сейчас использовано 76,3 % препарата.

«Уровень вакцинации достаточно низкий - мы вместе должны его поднять до необходимых показателей», - обратился Михаил Ведерников к жителям региона.
 

 

 

 

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