Ещё более 500 псковичей вакцинировались от COVID-19
Более 500 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, по данным статистики на 1 октября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В регионе за последние сутки вторым компонентом вакцины привились 518 человек. Первым - 322.
В это же время в область поступила новая партия вакцины - 1200 доз «Спутника V». Сейчас использовано 76,3 % препарата.
«Уровень вакцинации достаточно низкий - мы вместе должны его поднять до необходимых показателей», - обратился Михаил Ведерников к жителям региона.
Есть ли у вас домашний питомец?
О празднике воркаута, шиповнике и псковском видео-арте – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
Иван Ургант отправился со своим шоу на Байконур, чтобы показать полёт Юлии Пересильд