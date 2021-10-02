Ещё более 500 псковичей вакцинировались от COVID-19

09:05, 02 октября 2021, ПАИ

Более 500 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, по данным статистики на 1 октября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В регионе за последние сутки вторым компонентом вакцины привились 518 человек. Первым - 322.

В это же время в область поступила новая партия вакцины - 1200 доз «Спутника V». Сейчас использовано 76,3 % препарата.

«Уровень вакцинации достаточно низкий - мы вместе должны его поднять до необходимых показателей», - обратился Михаил Ведерников к жителям региона.

