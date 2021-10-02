Педагоги Гнесинки и Московского института культуры провели мастер-классы для псковичей

16:04, 02 октября 2021, ПАИ

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в мастер-классах по вокалу и фортепиано педагогов Гнесинки и Московского государственного института культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Мероприяте состоялись в Детской музыкальной школе №1 им. Н.А. Римского-Корсакова в рамках II этапа культурно-просветительского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим».

Со студентами колледжа работали преподаватели Российской академии музыки им. Гнесиных Илья Хардиков (тенор), Виктория Пфистер (фортепиано) и преподаватель Московского государственного института культуры Виктория Носовская (сопрано).

Участниками мастер-классов стали студенты колледжа искусств: Иван Шахов, Динара Салманова, Инна Авдалян, Ольга Янкевич, Алина Лексунова, Ева Кальцанова, а также учащаяся ДМШ №1 Вероника Федотова.

«Кульминацией музыкальной части проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» в Пскове стал концерт «Поэзия русского романса» с участием лауреатов всероссийских конкурсов Ильи Хардикова, Виктории Носовской и Виктории Пфистер, которые продемонстрировали зрителям высочайшее исполнительское мастерство и артистизм», - рассказали в колледже.

