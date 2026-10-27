В Псковской филармонии прозвучат фрагменты оперы «Садко» в исполнении Игоря Морозова
11 ноября в Псковской областной филармонии состоится концерт, посвящённый творчеству композитора Николая Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции.
Солистом вечера станет тенор Игорь Морозов – заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат премии президента России и IV премии XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, солист театра «Геликон-опера», приглашённый артист Большого и Мариинского театров.
В программе концерта – фрагменты оперы Римского-Корсакова «Садко».
Первое отделение:
1. Песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» – Игорь Морозов, тенор.
2. Дуэт Садко и Волховы – Игорь Морозов, тенор (Садко); Полина Шабунина, сопрано (Волхова).
3. Ария Волховы – Полина Шабунина, сопрано.
4. Ария Веденецкого гостя; Ария Варяжского гостя – Константин Сучков, баритон.
Второе отделение:
1. Концерт для фортепиано с оркестром – Александр Гиндин.
2. Фантазия на русские темы для скрипки с оркестром – Михаил Усов.
Билеты на концерт уже в продаже.
В Псковской филармонии прозвучат фрагменты оперы «Садко» в исполнении Игоря Морозова
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