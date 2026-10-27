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Культура

В Псковской филармонии прозвучат фрагменты оперы «Садко» в исполнении Игоря Морозова

11 ноября в Псковской областной филармонии состоится концерт, посвящённый творчеству композитора Николая Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции.

Солистом вечера станет тенор Игорь Морозов – заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат премии президента России и IV премии XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, солист театра «Геликон-опера», приглашённый артист Большого и Мариинского театров.

В программе концерта – фрагменты оперы Римского-Корсакова «Садко».

Первое отделение:

1. Песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка» – Игорь Морозов, тенор.

2. Дуэт Садко и Волховы – Игорь Морозов, тенор (Садко); Полина Шабунина, сопрано (Волхова).

3. Ария Волховы – Полина Шабунина, сопрано.

4. Ария Веденецкого гостя; Ария Варяжского гостя – Константин Сучков, баритон.

Второе отделение:

1. Концерт для фортепиано с оркестром – Александр Гиндин.

2. Фантазия на русские темы для скрипки с оркестром – Михаил Усов.

Билеты на концерт уже в продаже.

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