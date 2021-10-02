Спектакли «Пушкинской школы Владимира Рецептера» в Пушкинских Горах отменяются
Спектакли Санкт-Петербургского театра в Пушкинских Горах, запланированные на 4-10 октября, не состоятся, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Местная публика не сможет постетить постановки Санкт-Петербургского театра «Пушкинская школа Владимира Рецептера», ранее анонсированные на период с 4 по 10 октября.
«Отмена мероприятий связана с указом губернатора Псковской области о введении ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Билеты можно сдать в кассу научно-культурного центра», — говорится в сообщении.
2 и 3 октября спектакли в научно-культурном центре в Пушкинских Горах состоятся.
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