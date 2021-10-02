Мужчина пострадал в результате пожара в Великих Луках
Вечером 1 октября в Великих Луках в результате возгорания сарая пострадал мужчина. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области.
Пожар произошёл на улице Розы Люксембург, помещение площадью 2 х 3 м выгорело. Находившийся в сарае мужчина был доставлен в приёмное отделение ГБУЗ «Великолуская межрайонная больница» с термическими ожогами I-II степени и с отравлением угарным газом.
Кроме того, последствием возгорания стали повреждения второго помещения сарая и кровли на площади 4 кв. м.
Предположительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём.
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