Мужчина пострадал в результате пожара в Великих Луках

17:27, 02 октября 2021, ПАИ

Вечером 1 октября в Великих Луках в результате возгорания сарая пострадал мужчина. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл на улице Розы Люксембург, помещение площадью 2 х 3 м выгорело. Находившийся в сарае мужчина был доставлен в приёмное отделение ГБУЗ «Великолуская межрайонная больница» с термическими ожогами I-II степени и с отравлением угарным газом.

Кроме того, последствием возгорания стали повреждения второго помещения сарая и кровли на площади 4 кв. м.

Предположительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём.