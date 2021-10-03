Парк под открытым небом открылся в Великих Луках

10:02, 03 октября 2021, ПАИ

Площадка «Парк под открытым небом» открылась в Зелёной зоне Великих Лук. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».



Площадка для активного отдыха построена по международному проекту «Парки без границ» программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014–2020 гг.



Место для досуга находится на территории Зелёной зоны, неподалеку от водоёма. Здесь появились тропинки для прогулок, волейбольная площадка, воркаут-зона и детский игровой городок.



Открытие парка отметили эстафетой учащихся пяти великолукских школ, организованной комитетом по физической культуре и спорту администрации города. Ребята продемонстрировали меткость, смекалку и командный дух.

«В этом парке отлично могут провести время как спортсмены, так и лица пожилого возраста, которые занимаются здесь скандинавской ходьбой. Любителям спокойного отдыха понравятся также беседки и скамеечки. Думаю, что «Парк под открытым» небом будет востребованным местом, тем более он находится почти рядом с городским велоцентром», – отметил главный судья соревнований Алексей Аввакуменков.

Обустройство территории парка ещё продолжается силами городских служб. Запланирована также установка камер видеонаблюдения на территории парка.