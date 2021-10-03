Видео отмененных спектаклей театра Владимира Рецептера разместят на сайте Пушкинского заповедника

10:39, 03 октября 2021, ПАИ

Видео отмененных из-за коронавирусных ограничений спектаклей театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера разместят на сайте Пушкинского заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Сегодня, 3 октября, в 16:00 состоится последний в рамках нынешних гастролей театра «Пушкинская школа» «живой» показ. В соответствии с объявленной ранее афишей это будет спектакль «А.С. Пушкин. Сказка о золотом петушке».

В связи с ужесточением коронавирусных ограничений на территории Псковской области дальнейшую программу санкт-петербургская труппа сыграет без зрителей, под запись.

«Планируется, что записи спектаклей, которые сделают в ближайшие дни в «Михайловском», после доработки передадут в музей. Их разместят для свободного просмотра на официальном сайте Пушкинского заповедника, а также безвозмездно передадут в школы Псковской области, которые забронировали для своих учащихся билеты на гастрольные спектакли «Пушкинской школы» в «Михайловском», но не смогли приехать в театр из-за форс-мажорных обстоятельств», - говорится в сообщении.

Те, кто уже выкупил билеты на показы с 4 по 10 октября включительно, могут сдать их в кассу музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).