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Общество

В инфекционной больнице уже 8 месяцев функционирует Информационный центр по работе с обращениями граждан

На Instagram-странице Псковской областной инфекционной больницы сообщили, что Информационный центр по работе с обращениями граждан функционирует уже 8 месяцев. Центр был создан по инициативе руководства Комитета по здравоохранению Псковской области и при поддержке губернатора Михаила Ведерникова.

В медучреждении отметили, что первоначальным замыслом центра являлось ежедневное предоставление актуальной информации родственникам о состоянии пациентов, а также обработка и решение проблемных вопросов.

В дальнейшем к задачам операторов добавились запись и контроль предоставления общедоступных услуг, «Звонок лечащего врача» и «Видеозвонок», доведение результатов ПЦР-исследований, информационная поддержка деятельности больницы и многое другое.

После появления в учреждении Амбулаторного центра и начала предоставления платных услуг в обязанности сотрудников подразделения также вошло информационно-разъяснительное обеспечение данного направления, что послужило существенному увеличению принимаемых звонков.

Ежедневно специалистами обрабатывается в два раза больше обращений, чем в первый месяц работы, что составляет более 8000.

Каждый день операторы принимают в среднем 300 звонков, самое большое количество – 360 в день.

Летний период 2021 года характеризовался существенным усилением темпа обращений, рассказали в больнице. Такое увеличение обращений связано с необходимостью ПЦР-исследований в сезон отпусков, что особым образом повысило нагрузку на телефонную линию. Для улучшения качества обслуживания был увеличен штат операторов.

«Своей деятельностью Информационный центр доказал правильность решения о создании, являясь неотъемлемой частью Псковской областной инфекционной больницы», - оценили работу центра в медучреждении.

Кроме того, на Instagram-странице Псковской областной инфекционной больницы напомнили, что узнать всю интересующую информацию можно по многоканальному телефону Информационного центра: 8(8112) 294-122 ежедневно с 09.00 до 19.00.

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