В Байконуре освятили ракету-носитель, на которой полетит актриса Юлия Пересильд

23:11, 03 октября 2021, ПАИ

Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил на стартовой площадке №31 («Восток») космодрома Байконур ракету-носитель «Союз-2.1а», пишет ТАСС.

Ракета выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту.

На корабле «Союз МС-19» на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они примут участие в съемках первого художественного фильма в космосе. Старт ракеты-носителя запланирован на 5 октября. Возвращение актрисы и режиссера планируется на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.