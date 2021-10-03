В Байконуре освятили ракету-носитель, на которой полетит актриса Юлия Пересильд
Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил на стартовой площадке №31 («Восток») космодрома Байконур ракету-носитель «Союз-2.1а», пишет ТАСС.
Ракета выведет на орбиту корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту.
На корабле «Союз МС-19» на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они примут участие в съемках первого художественного фильма в космосе. Старт ракеты-носителя запланирован на 5 октября. Возвращение актрисы и режиссера планируется на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС.
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