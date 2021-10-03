В России продажи билетов на концерты упали в несколько раз

07:38, 04 октября 2021, ПАИ

В России продажи билетов на концерты упали в четыре раза по сравнению с допандемийным периодом. Об этом газете «Известия» сообщил гендиректор билетного оператора Concert.ru Дмитрий Утяшев.

По его словам, формат COVID-free не спасает индустрию, так как даже с ним власти не разрешают полностью заполнять крупные площадки (стадионы, спортивные комплексы).

Музыкальный продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл подтвердил тенденцию. Он заявил, что по сравнению с 2019 годом сейчас продается в три-шесть раз меньше билетов, в зависимости от аудитории музыкальных коллективов и форматов проведения мероприятий. Причем даже в 2020 году показатели были в полтора-два раза лучше, чем этой осенью.