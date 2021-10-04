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Дорогу Новгородка – Пушкинские Горы приведут в порядок по нацпроекту

ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «Автомобильные дороги Пскова» подписали контракт на ремонт автомобильной дороги Новгородка — Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе. Дорога будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на всем протяжении в течение 2021–2023 годов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Объект длиной 24,6 км поделен на два участка: первые 12 км должны быть введены в эксплуатацию до 9 августа 2022 года, еще 12,6 км — до 30 июля 2023 года. Стоимость ремонта оценивается в сумму около 430 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Ведомость работ включает расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев, устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов, срезку асфальтобетонного покрытия, восстановление укрепленной части обочин и виражей.

Ремонт асфальтобетонного покрытия предполагает устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НТ на граните, укладку геосетки и устройство верхнего слоя из смеси А16ВТ на габбро-диабазе. На обочинах устранят просадки и выполнят укрепление щебеночно-песчано-гравийной смесью, прибровочную часть обочин засеют травой.

В контракт также входит ремонт водопропускных труб, пересечений, примыканий и съездов. Запланирован ремонт моста через реку Великую. Здесь тоже заменят дорожное покрытие и деформационные швы. На автобусных остановках приведут в порядок заездные карманы, посадочные площадки с пандусом и тротуаром, уложат тактильную плитку, установят автопавильоны, скамейки и урны. Разметку на проезжей части нанесут термопластиком и краской.

Гарантия на выполненные работы составит 8 лет на автопавильоны и водопропускные трубы, 4 года — на верхний слой покрытия, полосу отвода и деформационные швы, 2 года — на откосы, обочины, бортовой камень, тактильную плитку и разметку из термопластика.

Автомобильная дорога Новгородка — Пушкинские Горы относится к 3-й категории. Имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части составляет 8 м, обочин — 2–2,5 м.

Трасса ведет к Пушкинским Горам — одной из главных туристических точек Псковской области: здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», а в Святогорском Свято-Успенском монастыре находится могила великого русского поэта. Добавим, что в этом году в рамках нацпроекта ремонтируют альтернативный подъезд к Пушкинским Горам – Пушкиногорское шоссе.

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