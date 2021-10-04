Президент наградил псковского медика

10:05, 04 октября 2021, ПАИ

Специалист частного учреждения здравоохранения «Поликлиника РЖД» Пскова Александр Кудрявцев награждён государственной наградой за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, фельдшера частного учреждения здравоохранения «Поликлиника РЖД – Медицина» (Псков) Александра Кудрявцева наградили медалью Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.