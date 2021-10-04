Четыре года колонии получил житель Великолукского района за избиение матери

11:30, 04 октября 2021, ПАИ

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Четыре года колонии получил житель Великолукского района за избиение матери, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

6 июля 2021 года мужчина находился на земельном участке в Лычевской области со своей матерью. В процессе общения у них возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес матери не менее шести ударов в область лица и не менее 27 ударов в область туловища.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Он рассказал, что конфликт возник из-за того, что его мать отказалась дать ему телефон, чтобы позвонить. Обвиняемый начал отбирать у нее устройство и нанес удар рукой по лицу.

Допрошенные в ходе судебного заседания свидетели подтвердили, что подсудимый злоупотребляет спиртными напитками и ранее уже избивал мать, но она в полицию не обращалась, так как жалела сына.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.