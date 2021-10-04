Скончалась старейшая актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская

11:33, 04 октября 2021, ПАИ

4 октября на 94-м году жизни скончалась старейшая актриса Псковского драмтеатра, заслуженная артистка России Мирра Горская. Об этом сообщается в Instagram театра.

«Ушла из жизни удивительная актриса редкого творческого оптимизма, любимая, глубокоуважаемая коллега, человек безграничной доброты и отзывчивости. Мирра Александровна служила сцене 78 лет, отдавала всю себя зрителям, говоря: «Жизнь без сцены для меня немыслима». Коллектив Псковского театра драмы скорбит о невосполнимой утрате», - говорится в сообщении.

О месте и времени прощания будет объявлено позже.