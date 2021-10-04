Замена лифтов началась в доме на Рижском проспекте в Пскове
Региональным оператором – Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на Рижском проспекте, 51 запланированы работы по замене лифтового оборудования и допуску новых лифтов в эксплуатацию в период с 24 сентября по 23 ноября. Работы проводятся во всех трех подъездах дома, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.
На сегодняшний день уже выполнена замена направляющих, а также осуществлен демонтаж старых кабин.
Одна из жительниц этого многоквартирного дома положительно отозвалась о предстоящих переменах: «Мы очень рады, что в нашем доме будут новые и удобные лифты. Работы по замене оборудования ведутся быстро, нареканий к подрядной организации нет».
В этом году планируется заменить лифты во многих домах города. Ход работ находится под постоянным контролем со стороны регионального оператора.
Кроме того, в период отключения лифтов жители могут обращаться в волонтерский центр по телефону горячей линии: 8(800)4440713. Волонтеры помогут доставить продукты питания, лекарства, вызвать врача.
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