Замена лифтов началась в доме на Рижском проспекте в Пскове

14:44, 04 октября 2021, ПАИ

Региональным оператором – Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на Рижском проспекте, 51 запланированы работы по замене лифтового оборудования и допуску новых лифтов в эксплуатацию в период с 24 сентября по 23 ноября. Работы проводятся во всех трех подъездах дома, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

На сегодняшний день уже выполнена замена направляющих, а также осуществлен демонтаж старых кабин.

Одна из жительниц этого многоквартирного дома положительно отозвалась о предстоящих переменах: «Мы очень рады, что в нашем доме будут новые и удобные лифты. Работы по замене оборудования ведутся быстро, нареканий к подрядной организации нет».

В этом году планируется заменить лифты во многих домах города. Ход работ находится под постоянным контролем со стороны регионального оператора.

Кроме того, в период отключения лифтов жители могут обращаться в волонтерский центр по телефону горячей линии: 8(800)4440713. Волонтеры помогут доставить продукты питания, лекарства, вызвать врача.