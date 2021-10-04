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Страна и мир

Дронов-огнеметчиков внедрят в российскую армию

В Российской армии появятся дроны-огнеметчики. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России. Недавно ведомство согласовало тактико-технические требованиям к новым системам вооружения для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ)

В частности, в перечене новинок — беспилотные огнеметные системы. Их сконструируют на базе небольших летательных аппаратов либо квадрокоптеров. БПЛА будут поражать противника с помощью компактных термобарических или зажигательных зарядов. Такие новинки позволят быстро уничтожать цели в городской застройке, а также спрятанные в складках рельефа или находящиеся в инженерных сооружениях. 

«Такие беспилотники будут незаменимы в уличных боях. Они позволят избежать разрушения построек, не относящихся к военной инфраструктуре, а также сократить потери среди мирного населения и военнослужащих. Лучше потерять два дрона или робота, чем одного солдата», - заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Также БПЛА нужны, чтобы поражать важные объекты в тактическом тылу противника. Например, склады боеприпасов и горючего, узлы связи и небронированную технику, на которой базируются командные пункты, отметил эксперт.

У частей РХБЗ есть системы вооружения для решения самых сложных задач. Среди них ручные реактивные огнемёты «Шмель» и тяжёлые огнеметные системы «Буратино», «Солнцепёк» и «Тосочка». С появлением огнеметных беспилотников войска РХБЗ получат полный спектр вооружения.

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