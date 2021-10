День учителя отмечается в России

07:24, 05 октября 2021, ПАИ

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя (World Teachers' Day) — профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Об этом пишет портал calend.ru.

Исторической предпосылкой для установления Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). Представители ЮНЕСКО и Международной организации труда подписали документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers).

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия всегда проходят 5 октября, правда в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате.

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября.