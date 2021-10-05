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Происшествия

В Пыталово мужчину будут судить за оскорбление представителя власти

В Пыталово перед судом предстанет мужчина по обвинению в оскорблении представителя власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

38-летнего жителя Пыталовского района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, вечером 26 марта 2021 года обвиняемый находился на территории контрольно-пропускного пункта «Убылинка» в Пыталовском районе. Сотрудники пограничной службы проводили мероприятия по задержанию нарушителя режима в пункте пропуска через государственную границу РФ. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявляя агрессивные эмоции, публично высказал в адрес находящегося при исполнении своих служебных обязанностей начальника смены нецензурные слова.

На данный момент следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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