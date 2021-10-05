Видео: 20-летний Иван Ремчуков приехал из Волгограда учить пустошкинских первоклассников

14:03, 05 октября 2021, ПАИ

В пустошкинской школе учителем начальных классов работает 20-летний Иван Ремчуков. Он один из педагогов, кто приехал в Псковскую область по федеральной программе «Земский учитель». До этого жил в Волгограде, педагогический колледж окончил в Санкт-Петербурге. Накануне Дня учителя в интервью ПАИ Иван Ремчуков рассказал, как готовился к армейской карьере и зачем так радикально поменял жизненные планы.