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Видео: 20-летний Иван Ремчуков приехал из Волгограда учить пустошкинских первоклассников

В пустошкинской школе учителем начальных классов работает 20-летний Иван Ремчуков. Он один из педагогов, кто приехал в Псковскую область по федеральной программе «Земский учитель».  До этого жил в Волгограде, педагогический колледж окончил в Санкт-Петербурге. Накануне Дня учителя в интервью ПАИ Иван Ремчуков рассказал, как готовился к армейской карьере и зачем так радикально поменял жизненные планы.

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