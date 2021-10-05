В этом году 85 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэропорта в Пскове

10:20, 05 октября 2021, ПАИ

За лето из международного аэропорта Пскова в Анапу, Симферополь и обратно перевезено более 13 тысяч пассажиров. Всего с января по сентябрь текущего года Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» перевез около 85 тысяч пассажиров, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По маршруту Псков – Симферополь – Псков было совершено 46 парных рейсов. Пассажирами стали 10 тыс 727 человек. Полеты совершались дважды в неделю самолетами авиакомпании S7 Airlines. Каждый рейс был загружен на 100% даже после замены воздушного судна на более вместительное.

Направление Псков – Анапа – Псков обслуживала авиакомпания «РусЛайн». С июня по сентябрь по этому маршруту совершено 35 парных рейсов. Перевезено 1 тыс. 235 пассажиров в Анапу и 1 тыс. 211 человек в Псков. Самолеты летали также два раза в неделю. Загрузка воздушного судна составляла 95-100%.

Оба направления еще в 2020 году зарекомендовали себя как востребованные, поэтому в следующем году перелеты в Анапу и Симферополь в летнее время планируется возобновить.

Вместе с тем продолжаются полеты на рейсах Псков – Москва, Псков – Сочи, Псков – Калининград и Псков – Минеральные Воды, которые осуществляются круглогодично. До конца октября действует весенне-летнее расписание.



