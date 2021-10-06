Псковэнергосбыт начнет начислять пени за просрочку оплаты электроэнергии

09:12, 06 октября 2021, ПАИ

АО «Псковэнергосбыт» начнет начислять должникам пени, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Долги жителей региона за электричество превысили 527 миллионов рублей. Начисление пеней начнется при неоплате счета за электроэнергию спустя 30 дней после 10 числа месяца, следующего за расчетным. С 31-го дня просрочки платежа пени составят 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга. С 91-го дня просрочки пени поднимутся до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга.

Избежать начисления неустойки позволит оплата задолженности до 31 октября.

Злостным неплательщикам компания после предупреждения вынуждена отключать свет.

Оплатить счет за электроэнергию можно на сайте Псковэнергосбыта:

- в Личном кабинете;

- без регистрации в Личном кабинете (не забудьте нажать кнопку «Проверить номер ЛС» - после этого появятся ваши адрес и сумма к оплате);

- в центрах обслуживания Псковэнергосбыта.