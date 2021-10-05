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Михаил Ведерников вручил почетную грамоту губернатора коллективу псковской инфекционки

Фото пресс-службы администрации региона

5 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с руководством Псковской областной инфекционной больницы, а также председателем комитета по здравоохранению региона Мариной Гаращенко, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона поздравил представителей медучреждения — главного врача Анастасию Повторейко, руководителя Великолукского филиала Наталью Дорожкину и заместителя главврача Самира Аль-Араби, а также весь дружный коллектив больницы с первым годом работы.

«Этот год для вас был напряженный. Через учреждение прошло порядка 6 тыс. пациентов. Я хочу вас поблагодарить за то, что все это время вы были на передовой, до настоящего момента эффективно справляетесь со всеми вызовами, которые несет COVID-19», — заметил глава региона.

В честь праздничной даты глава региона вручил коллективу Псковской областной инфекционной больницы почетную грамоту губернатора «за заслуги в сфере здравоохранения Псковской области, самоотверженный труд и большой вклад в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции».

От лица коллектива медучреждения выступила Анастасия Повторейко. Она поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку во время прохождения сложного пути, начиная от строительства новых корпусов, заканчивая обеспечением лечебного процесса.

«Вы все делали на благо нашего учреждения и на благо всех жителей Псковской области. Вызовы становятся все сложнее и сложнее, но я уверена, что мы справимся», — отметила главврач Псковской областной инфекционной больницы и вручила губернатору памятную табличку со словами благодарности от коллектива медучреждения.

5 октября 2020 года введены в эксплуатацию инфекционные центры на 200 и 100 коек в Пскове и Великих Луках. Они были возведены в кратчайшие сроки специалистами Министерства обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина. Также в состав регионального медучреждения вошел детский инфекционный корпус на 60 коек, введенный в эксплуатацию в январе 2021 года.

Оснащение больницы соответствует современным требованиям для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи. Медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные врачи.

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