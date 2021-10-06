Каким был летний туристический сезон – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

16:25, 06 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялся круглый стол, посвященный развитию туризма в Псковской области. В нем приняли участие представители администрации региона, туристических фирм, ресторанного и гостиничного бизнеса. Участники подвели итоги летнего туристического сезона, обсудили новые тренды индустрии гостеприимства, участие в программе туристического кешбэка, а также меры государственной поддержки предпринимателей и другие вопросы. Предлагаем вашему вниманию стенограмму мероприятия.

В обсуждении темы приняли участие и.о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, заместитель директора ООО «Глобал тревел» Александр Сергеев, менеджер отдела приема ООО «Дива» Анастасия Михайлова, исполнительный директор отеля «Имение Алтунъ» Андрей Петров, директор ООО «Континент -тур», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова, председатель Общественного совета по туризму при омитете по туризму Псковской области, генеральный директор ООО «Старые кварталы», заместитель председателя - начальник отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства Ольга Стефаненко.

- Коллеги, доброе утро! В сфере туризма всегда есть что обсудить, поговорить, тем более у вас особые условия для турсезона. Как он начался в 20-м году, так и продолжается. Они не закончились, в условиях пандемии, и все это определенным образом, не самым хорошим, сказывается на развитии туристической отрасли. Это одна из тем, которые мы сегодня обязательно затронем. Регламент круглого стола мы обычно укладываемся в час, наши дискуссии. Можно спокойно брать слово, у нас нет никакой очередности, мы все здесь на равных. Есть что сказать – говорите. Мы все здесь вежливые люди, перебивать друг друга не будем, но если хочется что-то вставить в реплику своего коллеги, можно будет это сделать.

Я представлюсь: меня зовут Александр Машкарин, я замдиректора государственного медиахолдинга. Надежда Назаренко – гостеприимная хозяйка, руководитель медиацентра Псковского агентства информации.

Предлагаю начать с первого и главного вопроса, оперативного: лето закончилось. Принято считать, что в Псковской области туристический сезон – это лето, май – сентябрь, хотя это не так, и сейчас он в разгаре. Но, тем не менее, можно ли подвести какие-то промежуточные итоги лета-2021, есть ли отличия от того жесткого локдауна, который был в сезоне в прошлом году, в плюсе ли в этом году оказывается туристическая отрасль, хотя бы по самым предварительным итогам, и какие все-таки позитивные моменты мы все могли извлечь из ситуации с коронавирусом?

Наверное, первое скажу: мы стали больше путешествовать внутри нашей замечательной страны и области. Я за этот год, с начала пандемии, побывал в тех местах нашего региона, где не мог побывать до сих пор и не планировал.

Марина Егорова: - Первое, что хочу сказать в начале нашего разговора, это поздравить всех представителей сферы туризма и индустрии гостеприимства с Всемирным днем туризма. Пожелать терпения, здоровья и воплощения всех намеченных идей и планов.

Что касается итога летнего – 2021. Конечно же, по отношению к 2020 году рост туристического потока есть. Уже на 1 сентября текущего года нас посетило 200 тысяч туристов. В прошлом году, за 2020 год, было всего 257 тысяч туристов в целом, за год. Загрузка за три летних месяца в целом по региону по коллективным средствам размещения – 50%. Но если брать точечно, то отдельные средства размещения – мы видели загрузку и до 90-100%. Сейчас, по нашим данным, комитета, динамика бронирования уже на сентябрь выше на 40%, чем бронирование прошлого года. В целом по региону пандемия сказалась таким образом, что люди ушли от организованных экскурсий. В основном, наш регион посещают индивидуалы и туристы на машинах. Очень пользовались спросом, помимо наших основных дестинаций, наши хутора и фермы. Люди интересовались сплавами по рекам, треками по долинам, велоэкскурсиями. Так что в пандемии, в том числе, есть и свои плюсы. Как уже сказал Александр, я и от себя не ожидала: помимо того, что уже знали, сколько открыто еще нового и неизведанного в нашем регионе. Великие Луки, Луки-парк – прекрасное место для того, чтобы провести его всей семьей, с детьми, впечатлений масса, дети довольны, родители довольны тем, что довольны дети, всем хорошо. Новый монумент, который открыт в деревне Самолва – это еще одна из тех точек притяжения, которые, как мы видим, даже сейчас в низкий, как мы говорим, сезон будет давать определенный толчок для того, чтобы люди к нам ехали. Те масштабы, которые мы видим в деревне Самолва, реально впечатляют. И люди, которые туда приезжают, остаются довольны и впечатлены тем, что они там видят на сегодняшний день. Помимо этого сейчас, в уже более темные дни и вечера, мосты, которые у нас отремонтировались в этом году и сейчас красиво светятся, в темное время суток также привлекают большее количество туристов.

Так что, наверное, правильнее услышать изнутри, но мы как орган исполнительной власти видим на сегодняшний день в нашем регионе интерес туристов к нам и увеличение туристического потока в целом. Надеемся, что все будет еще лучше и больше энтузиазма впереди.

- Наш туризм – самый туристический туризм в мире! Коллеги, кто-нибудь хочет Марине Валерьевне возразить или добавить? У меня сразу после выступления Марины Валерьевны такой вопрос: поскольку сейчас групповых экскурсий стало значительно меньше, а индивидуальных посещений региона стало больше, есть ли проблема с учетом прибывающих туристов в Псковскую область? Статистика – вещь такая: на бумаге 200 тысяч, а цифра может быть гораздо выше. Я, например, еду дикарем куда-нибудь в Великие Луки, с туристической целью, - меня совершенно точно никто не посчитал. Так что 200 001.

- Александр, дело в том, что есть совершенно четкие требования статистики, которая учитывает в качестве туристов тех, кто больше чем 24 часа за пределами своего пребывания и, самое главное, разместился в отеле, в гостинице. Это реперная точка. Соответственно, у нас туристов гораздо больше. Потому что даже если открыть крупнейшую нашу систему бронирования, вы увидите, что отели – там порядка 45-50 обычно появляется (я не делаю им рекламу). Но средств размещения на какую-нибудь никому не нужную дату в ноябре мы с вами увидим больше сотни. Кроме того, те ограничительные меры, которые действовали в нашем регионе, сразу дали другую статистику. Мы с 1 июля перешли на размещение с ПЦР, или вакцинированных туристов, и статистика по моей фирме – это резкая разница между июньским потоком и потоком июля и августа. Это статистика не по количеству туристов, это статистика по объему выручки. Что скрывать: турпродукт, когда он полный – это размещение, питание, экскурсии, это одна сумма, которая идет в налоги и идет в бюджет. И совершенно другое, когда мы туристов просто присоединяем в наши сборные группы и работаем с ними индивидуально. В этом плане месяцы очень разнились летние.

- Наверняка те, кто мог спокойно забронировать гостиницу без всякого ПЦР, сейчас ушел в частный сектор, бронировал квартиру.

- На 100% в частный сектор. Мое лето было достаточно динамичным, я много перемещалась, и каким бы видом транспорта я ни возвращалась в Псков, я слышала разговоры людей, которые едут не в отели. Едут в частный сектор.

- Тем не менее, поток, скорее всего, не снизился…

- Поток вырос, но это поток, который пошел неучтенным. Мы не можем их посчитать, они не считаются в целях статистики. Невозможно встать в кремле и щелкать, сколько туристов туда вошло. Это не туристы, это экскурсанты.

- Я все время думал: а если дачников считать как туристов…

- Да, дачники – это отдельный пласт туристический.

- Как это сказалось на ценах? С точки зрения обывателя – человек сдает квартиру, вроде как спрос увеличивается…

- Цены установлены в начале сезона, мы не можем их изменить. Если есть цена на какой-то определенный пакет услуг – гостиница, экскурсионная деятельность и питание – вот он стоит столько, и он уже не поменяется. Если даже у меня закроют гостиницу, я все равно должна продать по этой цене.

Андрей Петров: В Пушкинских Горах, например, цены на апартаменты частные выросли в полтора-два раза, минимум. На некоторые даты еще и выше.

- Люди готовы платить за это?..

- Люди готовы платить, потому что свободных номеров нет, а желание есть.

- Если говорить об «Алтуне», если пошли по частным примерам, у вас в этот сезон как загрузка? И кто это люди, которые к вам приезжают?

- На самом деле с загрузкой не так все плохо. Даже в тот момент, когда ввели новые требования по ПЦР, по вакцинации и так далее, были отмены, достаточно приличный поток. Естественно, первые дни они просели. Но потом картина восстановилась. Тот клиент, который был согласен приехать и с ПЦР, и с вакцинацией, он все равно приехал. Мы провели пару акций: те люди, которые ПЦР оплатили и приехали к нам, мы им выдали купоны на сумму этих ПЦР, которые они могли использовать при бронировании своих дальнейших заездов. Это тоже сыграло свою роль. Пришлось пойти на такой шаг.

- Акции придумывали для привлечения?

- А что делать!

- Я думаю, что в топ нашей дискуссии, после введения ПЦР- тестов вырос и черный рынок левых ПЦР-тестов и QR-кодов. Наверняка. А в «Олдэстейте», Лена, в принципе отель стоит не особняком, он высокого уровня, один из немногих 4-звездочных гостиниц в Псковской области. Как у вас в этом сезоне ситуация?

Елена Селецкая: Отель был загружен на 75%, но мог бы быть и больше загружен. Опять же, это связано с введением требований по QR-кодам. Насколько это введение было обосновано? Может быть, с точки зрения Роспотребнадзора – да, потому что они так видят ситуацию, ввели ограничения – значит пандемия пойдет на спад. На самом деле, как мы уже сейчас проговорили, гости не остались сидеть дома, они все равно поехали, но ушли в частный сектор, где мы не можем гарантировать соблюдение всех норм. Абсолютно все отели соблюдают нормы, введенные Роспотребнадзором для безопасного проживания гостей. Я считаю, что не каждый владелец апартаментом или квартир сможет это обеспечить.

- И продолжая Елену Евгеньевну, про соблюдение санитарных норм, давайте посмотрим на цифры статистики, чем у нас больше всего любит оперировать Роспотребнадзор. Я примерно неделю назад смотрела статистику по иногородним, она такая ведется. Так вот, их в разы меньше, в десятки, почти в десять раз меньше, чем в том районе, где у нас самая минимальная численность заболевших.

- Нет корреляции.

- Да, да. Они исчисляются, по-моему, четырьмя и пятью десятками человек.

- Сейчас скажу крамольную мысль. Получается, что введение этих ограничительных мер по отношению к гостиницам, отелям и хостелм -просто перенаправили туристический поток в другое место. Поток не изменился, при этом на ситуацию, по большому счету, на эпидобстановку это никак не повлияло.

- И на это еще можно посмотреть с экономической точки зрения. Отели платят отчисления в бюджет, в том числе нашей области, а частный сектор многие недобросовестно работают.

-Но там и самозанятые есть, и ИП.

- Есть! Но есть и серый рынок.

- Насколько вы проследили уход в частный сектор своих клиентов потенциальных? У вас есть сведения об этом, что у нас очень много ушло в этот сектор?

- Есть и обратная связь от гостей нашего отеля. Мы отследили это даже по тому, что услугами питания из СПА-центра все равно приходили к нам пользоваться.

- То есть, туристы приходили к вам, но за другими услугами…

- И очень сожалели, что вынуждены жить в частных секторах.

- Раз мы про экономику заговорили, я хочу про инвестиции поговорить, спросить у представителя нашего комитета по инвестиционной экономике Ольги Сергеевны. Ольга Сергеевна, понятно, что у нас туристическая отрасль до пандемии пользовалась большим интересом со стороны инвесторов, то здесь гостиница открылась, то там. В Пскове на улице Волкова стоит большая гостиница, не открытая. Она не открыта, я не ошибаюсь? Как сейчас обстоит дело с интересом инвесторов в целом в экономике, в турсфере?

Ольга Стефаненко: В настоящее время интерес, конечно, больше к сфере производства, сельского хозяйства. В этом направлении идет вложение инвестиций. К сфере туризма, к сожалению, как говорили коллеги, это в основном частный сектор, и потенциальные инвесторы не заходят с объемами какими-то. Нет проектов в разработке, которые в сфере туризма. За исключением кластера, который получается в Печорах сейчас. Этот проект рассматривается.

- В принципе, инвестиции, но государственные.

- Да.

- От экономики и турпотока хотел бы перейти к следующей теме. Марина Валерьевна вначале упомянула, что появилось новое предложение, точнее, новое-старое – интерес возник и к сплавам, и к трекам. Насколько этот интерес высок, насколько он заметен со стороны туристов иногородних к этому продукту? Или по-прежнему пользуется спросом классика жанра? Приехал на один день, кремль, Пушкинские Горы, Изборск, Печоры – и домой? Или это действительно так? Хочу чего-нибудь необычного – форель половить…

- Есть четкий запрос у туристов на такие формы, относительно новые – сплавы, треки и так далее…

- Есть ли у нас альтернатива Ликийской тропе в Псковской области?

- Не знаю. Я, если честно, не сильно наблюдаю, чтобы люди готовы были бы полностью изменить свой традиционный стереотип – не будем уходить от этого термина – относительно нашего региона. Регион культурно-познавательный. Мне кажется, что на развитие именно этой сферы, этих памятников нужно в первую очередь уделять внимание. Да, сюда могут приехать те, кто уже был в Псковской области, потому что у нас можно покататься на санках в Мальской долине, можно на Псковское озеро выехать, можно отлично покататься на велосипедах. Я слышу такие отзывы от своих петербургских коллег, говорят: какой классный Псков летом, как здесь здорово, как они отлично провели время. Но мы никуда не денемся, и классический четырехугольник наш псковский – я его цитирую с 1848 года. От альбома гравюр, который у нас в музее Спегальского лежит, и где совершенно четко: Псковский кремль – Изборская крепость – Печерский монастырь – домик Александра Сергеевича Пушкина. Все.

- Я думаю, есть туристы, которые ежегодно будут ездить на эти объекты.

Светлана Баранова: В эти выходные получилось, что мы брали интервью у туристов, которые приехали в Псков. И 100% опросов – да, я понимаю, это возрастная категория преимущественно, но даже люди, кто вернулся сюда не в связи с командировкой, не на конференцию, а приехали сюда повторно, говорят: да, есть желание приехать, есть желание снова гулять в Пушкинских Горах. Это у нас останется.

- Можно дополнить? Светлана Анатольевна говорит о том, что нам никуда от этого не деться, с такой грустной ноткой.

- Это наше счастье!

Светлана Баранова: Я хочу сказать, что мы не говорим, что наполнение нашего туристического продукта сейчас новыми и новыми впечатлениями – это как раз и говорит о том, что наше никем не забытое, никогда не будучи забытое имеющееся, наполняя новыми впечатлениями, и люди приезжали и будут приезжать. Люди хотят! Мы сами в выходные дни посещали наши хутора, фермы, страусиная ферма. Вы знаете, там люди – да, они приехали в Изборск, в Печоры, но они заедут на эту страусиную ферму, они вкусно покушают, они погуляют, посмотрят животных. Взрослый посмотрел, окунулся в историю, в культуру, а дети погуляли, посмотрели животных.

- Спектр предложений расширяется.

- Да, да! Если мы не будем наполнять новым, современным… Чем больше мы наполним, тем больше люди вернутся, больше задержатся у нас.

- Пушкин и страус, к Трувору на велосипеде…

- Устойчивым туризмом это называется. Когда деньги остаются за региональный продукт.

- Та же Мальская долина… Детский – веревочный парк. Отличная история, люди едут! К сожалению, пыльная дорога, но пыль стоит всегда в нашей Мальской долине.

- Это классно, у нас по Псковскому и Печорскому району проложили дорогу в 112 километров – представляете? – для пеших прогулок. 112 километров! Причем они ее наполнили таким интересным содержанием!

- Что значит проложили?

- Протоптали между какими деревнями нужно не идти, чтобы идти всем известной печорской стороной пройти пешком. 112 километров находили с интересными рассказами об объектах и еще кое-что упустили. Инициаторы этого проекта – питерские ребята, которые подобными маршрутами ходили в Европе и, влюбленные в наш регион, приехали и 112 километров проложили. Есть небольшие но. Говорят, что маршрут получается 112 километров, больше 20 километров в день мы не идем, поэтому нужно идти с рюкзаками, а с рюкзаками идти не хочется, потому что хочется просто созерцать мир, делать фотографии. Пока что проблема с тем, чтобы ночевать в этих точках, в деревнях.

- Это как раз такой способ дальнейшего развития инфраструктуры, может, где там пройдет 20 километров, открывать маленькие, для ночлегов…

- Да. На самом деле, наши сельские объекты, которые у нас появляются, они выше всяких похвал. И мы не устаем ими удивлять, какие бы эксперты к нам бы ни приезжали, какие бы наши местные жители ни путешествовали. У нас уже такой хороший заслуженный костяк – изборский страус, малиновая ферма, хлебный хутор, форелевая ферма. Причем у нас какие именитые наши собственники этих объектов! У Ольги Волконской, пожалуйста, президентский грант и три месяца лагеря детского православного. И бумажная мельница, которая открылась сейчас в Печорах. А меня полностью сразил Палкинский район, я счастлива, что побывала в этом удивительном яблоневом саду, да еще и в самый пик, когда заканчивались летние яблоки! Это просто нечто невероятное! А самое главное, самое вкусное в этом во всем – это люди, с которыми ты общаешься. Я достаточно часто вожу туристов именно по такому маршруту, и я знаю, с каким удовольствием, потом перемалывая свои впечатления… Спрашиваешь: а что вы Печерский монастырь пропустли? Изборск мы с вами проехали мимо, вы там уже были? Да, были. Но общение с людьми дает гораздо больше. Наверное, не случайно говорят, что одна из тенденций современного туризма – люди едут к людям. Да, отлично, что есть памятники, но люди… Люди, которые стоят на охране памятников истории и архитектуры. Люди, которые что-то новое создают, что-то новое фантазируют.

- Слушайте, а яблоневый сад – это хорошая тема, когда он будет в цвету. Как на сакуру приезжают смотреть, так и можно будет…

- Можно начиная от 1 мая и до 10 июня продавать цветение садов, раз оно в нашем регионе неопределенно, может как в майские праздники выстрелить, так и до 10 июня тянуться. Как на нерест касаток раньше продавали.

- У меня есть группа, которая 5 раз уже приезжала, в зависимости от запроса. Они всегда хотят стандартное что-то, но добавляют туда что-то новое. Вы заговорили про цветение. Они приезжали на цветение люпиновых полей. У нас все псковские любят фотографироваться. И эта группа приезжает конкретно на цветение полей. Помните, в Порховском районе маки есть…

- А картофельные поля цветущие?

- Кто-то же ищет таких интересных развлечений, и не просто монастырь… Это понятно. Это можно ставить в программу. А вот что-то нестандартное… Мы вставляли несколько раз в программу концерт органной музыки в Печорах. Все очень любят, все приезжают. Это уже бренд Печор – не только в монастырь съездить, а съездить на концерт. Это уже можно разнообразить настолько наш край дополнительными, можно и тропу эту добавить, и к страусам, и в малиновый хутор, и это цветение-вполне!

- Цветение – раз, маки, которых уже нет, - два, жалко, люпины – три, а нас еще рапс цветет…

- Иван-чай замечательно растет и цветет красиво.

- Составляем график цветения!

- А можно и на сбор всего этого приглашать.

- Ехали в Печоры. Смотрю, машины заезжают, смотрят на поля. Стоит поле – картошка убрана, желтое поле, да что ж такое? Вроде сентябрь, октябрь на дворе, почему оно желтое? Сама заехала посмотреть. Это получается – наверное, они каким-то средством обрабатывают поля, и трава, которая взошла уже после уборки картофеля, - желтые поля.

- Люди соскучились просто по селу. Александр там где-то спрятался, как у вас, расскажите.

Александр Сергеев: Работаем. Вот вы говорите о нестандартных маршрутах. На протяжении всего лета, в 6 вечера, в 8 вечера по 20 человек на ???? экскурсии.

- Это конкретный запрос? Не вы придумали?

- Это, скорее, местные…

- Нет, очень много приезжих.

- А велосипеды, которые я регулярно вижу в Инстаграме?

- Сейчас пока сделали паузу, не сезон, но основные маршруты, которые хотели проработать, мы проработали. Это из Изборска до Печор и обратно, с заездом в Мальскую долину. Порховский район, Волышово, Книжьи Горки, или Вышегородок. 75 километров.

- И все 75 километров на велосипедах? Выдерживают?

- Да. Да. Это размеренный темп, это проработанный маршрут, таким образом, чтобы люди не только ехали, постоянно крутили педали. Это не гонки на скорость, это именно отдых. Мы доставляем до Волышово, садимся, экскурсия начинается, мы знакомимся с достопримечательностью, которая, к сожалению, погибает, и дальше уже непосредственно едем с видовыми остановками, опять же дополненными рассказом не только об исторических достопримечательностях и о том, что происходило здесь когда-то, но и о природном дополнении. Это тяжело, конечно, с первого раза, сам на себе все это испытывал. Но, тем не менее, уже почти полтысячи километров мы по Псковской области намотали. И будем наматывать дальше! Со следующего года это будет каждое воскресенье.

- Вот вы говорите – группы, многие сказали. Меня интересует размер групп, и это сборные, не знакомые между собой люди, или семьи, друзья? Какие у нас туристы?

- Разнообразные. Есть которые конкретно ко мне приезжают, это, например, организация фотографов. Есть такая организация из Москвы, которые любят ездить по стране по нашей, они не выезжают за границу, фотографируют все, что им нравится. И все необычное! Они не любят стандартные экскурсии. Они Гдов, Гдовский район… Если честно, я в какой-то момент не знала о каких-то достопримечательностях, а они мне присылают список: мы хотим вот это и вот это посмотреть. Для меня даже они открывают область с другой стороны.

- И это очень полезно!

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