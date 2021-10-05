Компания Microsoft выпустила Windows 11

13:50, 05 октября 2021, ПАИ

Компания Microsoft официально выпустила операционную систему (ОС) Windows 11 на день раньше планируемой даты, сообщает RT.

В августе сообщалось, что новая ОС Windows 11 выйдет 5 октября. Теперь для пользователей стало доступно бесплатное обновление до Windows 11 для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 и стали доступны для приобретения новые компьютеры с Windows 11.

Microsoft представила Windows 11 в июне. Создатели обновили дизайн операционной системы: в частности, изменилось меню «Пуск», которое теперь будет располагаться в центральной части экрана. Кроме того, новая ОС получила доработанный дизайн, обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам, а также рядом других новшеств.