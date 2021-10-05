Массовое отравление собак произошло в подмосковном приюте

15:58, 05 октября 2021, ПАИ

В подмосковном приюте для бездомных животных произошло массовое отравление собак. Как сообщают федеральные СМИ, вскрытие погибших четвероногих показало, что у них была сильная интоксикация организма.

В начале октября в ряде СМИ появилось видео с парализованными собаками, которые находились в одном из приютов Чехова. По предварительным данным, скончались не менее 14 животных, еще более 150 находились под наблюдением ветеринаров с симптомами отравления.

Прокуратура Московской области начала проверку информации в соцсетях о массовом отравлении животных в приюте. По некоторым данным, животным покупали корм одной и той же марки. Однако пострадали не все собаки, которые его ели, а только несколько из них. Обстоятельства отравления выясняются.

Владелец приюта «Лохматая душа» Валентина Силич отметила, что результатов по экспертизе корма еще нет. Она сообщила, что отравление произошло еще в трех зооприютах.

Несколько животных по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Врачи предполагают, что они отравились фосфатом.