Себежский суд вынес приговор иранцам, пытавшимся пересечь границу России

18:17, 05 октября 2021, ПАИ

29 сентября 2021 года Себежский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении граждан исламской Республики Иран, обвиняемых в совершении покушения на пересечение Государственной границы Российской Федерации, без действительных документов на право выезда из Российской Федерации и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ). Об этом сегодня ПАИ сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

5 июля 2021 года граждане исламской Республики Иран вступил в преступный сговор на совместное незаконное пересечение ими Государственной границы Российской Федерации для приобретения статуса беженцев в одной из стран Европейского Союза. Через два дня, 7 июля, они подыскали такси и договорились о поездке из Москвы в Себежский район Псковской области за денежное вознаграждение.

Вечером того же дня мужчины прибыли на территорию Себежского района Псковской области и передали свои документы водителю такси для хранения и последующей передачи их знакомыми.

Подсудимые, не имея при себе документов на право выезда из Российской Федерации и надлежащего разрешения, начали пешком следовать по проселочной дороге в сторону Государственной границы Российской Федерации и Латвийской Республики с целью её незаконного пересечения, в результате чего были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

В судебном заседании подсудимые вину признали в полном объеме, подробно изложили обстоятельства совершения преступления, мотивы и цели попытки незаконного пересечения Государственной границы. Пояснили, что ими были оформлены персонифицированные карты болельщиков и приобретены билеты на матч по футболу в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге они встретились и выехали вместе в Москву, где приняли решение незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации без документов и направиться в одну из стран Европейского союза для приобретения статуса беженцев.

Приговором суда мужчины признаны виновными в совершении указанного преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.