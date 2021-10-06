Назван главный фактор выживаемости при коронавирусе

09:34, 06 октября 2021, ПАИ

Одним из главных факторов, влияющих на выживаемость при COVID-19, является уровень антител против спайкового белка коронавируса. Об этом заявили ученые из Испании и Канады, которые оценивали три показателя анализа крови, пишет газета «Известия» со ссылкой на журнал Journal of Internal Medicine.

Три показателя говорят о защищенности человека от коронавируса — уровень антител, общее количество антигенов и количество вирусной РНК в крови.

Результаты исследования на людях, которые попали в больницу во время первой волны пандемии коронавируса, показали, что только один показатель коррелирует с высоким риском смерти — низкий ответ антител против S-белка вируса SARS-CoV-2.

«Наши результаты подтверждают, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным, и такая терапия должна применяться только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител», — заявил один из авторов исследования Хесус Бермеджо-Мартин.

Ученые считают, что исследование поможет определить уровень антител, оптимальный для каждого пациента в критическом состоянии.