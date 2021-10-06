Почти 552 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:47, 06 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 950 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 551 958, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 51 578 человек, 43 832 пациента выздоровело, 799 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.