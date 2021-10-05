Великолучанин сразится с «Хищником» на турнире по кикбоксингу в Екатеринбурге
16 октября в Екатеринбурге в рамках турнира по профессиональному кикбоксингу и смешанным боевым единоборствам RCC Intro 16 великолучанин Руслан Шамилов сразится с Умаром Янковским (Казахстан) по прозвищу Хищник. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».
Шамилов является воспитанником СШОР «Экспресс», профессиональным спортсменом КСЕ «Отечество - Псковская область», бойцом Центра ММА города Великие Луки, профессиональным бойцом КСЕ «Сечь» города Санкт-Петербург.
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