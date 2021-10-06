Воровка из Бежаницкого района украла кошелёк у пенсионерки

10:20, 06 октября 2021, ПАИ

В деревне Дворцы Бежаницкого района из дома на улице Комсомольской у 66-летней местной жительницы украли кошелек с 30 тысячами рублей. Сотрудники полиции обнаружили подозреваемую в краже 23-летнюю безработную. Возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, девушка, также проживающая в деревне Дворцы Бежаницкого района, была в гостях у потерпевшей. И, воспользовавшись моментом, взяла кошелек пенсионерки, а деньгами распорядилась по собственному усмотрению.

В деревне Аристово Печорского района 5 октября из дома местного жителя путем срыва навесного замка похитили бензопилу и два сотовых телефона. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Печорский», по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в краже - 53-летний безработный житель Печорского района. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.