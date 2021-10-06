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Общество

40% россиян готовы пожертвовать выходными ради более высокой зарплаты

40% россиян готовы отказаться от 1-3 выходных в месяц ради более высокой заработной платы в среднем до 100 200 рублей в месяц, сообщает сервис Работа.ру.

В исследовании приняли участие более шести тысяч пользователей сервиса старше 18 лет. 13% респондентов отметили, что готовы отработать дополнительно 4-6 дней за зарплату в 113 700 рублей в месяц. 7% участников готовы отказаться от 6 и более выходных дней за 117 300 рублей в месяц, а 12% отметили готовность работать без отдыха за 128 400 рублей. 28% опрошенных указали, что высоко ценят отдых и не готовы отказываться от выходных ради более высокой зарплаты.

45% отметили, что предпочитают работать по графику 5/2 полный рабочий день. 28% респондентов подчеркнули, что им комфортно работать по графику 2/2. 7% устраивает работа вахтовым методом, а 6% - график 6/1. 5% опрошенных считают удобным сменный график 3/1. 9% респондентов отметили, что их привлекает свободный график работы.

44% опрошенных отметили, что выбирают определенный график работы для баланса между жизнью и работой. Для 29% респондентов удобный график работы позволяет больше времени проводить с семьей. 28% участников исследования рассказали, что выбирают определенный график работы по привычке, а 19% респондентов конкретный режим работы позволяет больше зарабатывать.

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